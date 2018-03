Domenica 8 Aprile Renato Gattone presenta Swing trio al Cotton Club



Il repertorio della band comprende una magnifica selezione delle più belle melodie del jazz classico, dello Swing, senza tralasciare alcune memorabili musiche da film e rivisitazioni di brani celebri in chiave jazz.



Renato Gattone abruzzese ma romano d’adozione. Si avvicina alla musica all’età di 8 anni con uno strumento popolare quale è la Fisarmonica, attraverso cui intraprende lo studio della musica classica e popolare di tradizione europea. Affascinato dal mondo degli strumenti a corda, matura il suo interesse per il basso elettrico per poi passare al contrabbasso, grazie all’ascolto dei grandi maestri del jazz. Inizia un’intensa attività nei jazz club romani, della penisola, europa e U.S.A. Numerose le collaborazioni: Gli Effervescenti Naturali, Hot Club Roma, Nosenzo, I Flippers, Dago Red, Italian Hot Five, Gerardo Di Lell Big Band, Gianluca Galvani Jazz Quartet, Italian Gypsy Jazz Trio, Irio De Paula, Renato Sellani, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Tullio De Piscopo, Jason Marsalis, Stochelo Rosenberg, Angelo De Barre, Robin Nolan, Dorado Schmitt, Amati Schmitt, Katia Ricciarelli, Bill Smith, Ron Odrick, Marisa Laurito, Enrico Montesano, Giorgio Tirabassi.



Line up:



GIAN PIERO LO PICCOLO SAX CONTRALTO

AUGUSTO CRENI CHITARRA

RENATO GATTONE CONTRABBASSO



______________________________________

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazioni :

0685352527



www.cottonclubroma.it



INGRESSO LIBERO

(Menu alla carta o consumazione obbligatoria)

_________________________________________