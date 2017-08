Lunedì 21 Agosto presso Villa Celimontana Renato Gattone plays Django Reinhardt a Villa Celimontana

Orario concerto 22.00



Il progetto nasce da un’idea di Renato Gattone, contrabbassista jazz d’origine abruzzese ma romano d’adozione, promotore di numerose iniziative culturali legate al jazz e al Gypsy Jazz (Ideatore e Organizzatore del Festival Jazz Manouche per il Villacelimontana Jazz Festival di Roma nelle edizioni 2009, 2010, 2011, 2013 n.b. nel 2012 il Villacelimontana Jazz Festival non si è svolto) vede la partecipazione di altri due musicisti professionisti affermati sulla scena nazionale e internazionale: Moreno Viglione e Augusto Creni.

Il trio formato da due chitarre manouche e un contrabbasso esegue un repertorio basato sulla musica del grande chitarrista belga Django Reinhardt senza tralasciare i classici standard americani dell’epoca degli anno 30’ e 40’.



Line up:

Gianfranco Malorgio chitarra manouche

Augusto Creni chitarra manouche

Renato Gattone contrabbasso





Villa Celimontana



Ingresso viale della Navicella, ingresso free