Sere d'estate, Remo Anzovino a Castel Sant'Angelo

Giovedì 1 agosto, Remo Anzovino arriva a Sere d'estate - Notti di musica al Castello.

Considerato dalla critica uno dei più eclettici e innovativi compositori in circolazione, Remo Anzovino è uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana, premia‑ to nel 2019 con il Nastro dʼArgento – Musica dellʼArte.

Le colonne sonore composte per i film de «La Grande Arte al Cinema» sono sta‑ te pubblicate in tutto il mondo da Sony Masterworks e accolte trionfalmente dai media internazionali, che nellʼunicità del linguaggio del compositore hanno riconosciuto lʼimportanza della sua forza narrativa, il talento per la melodia e lʼintelligenza compositiva.

Info e prenotazioni

Tel. +39 06 32810410

email: info@tosc.it

Biglietti

Dal giovedì alla domenica | ore 19:30 - 23:00

intero € 7,50 | ridotto € 2,00

Per maggiori informazioni: www.art-city.it/rassegne/sere-d-arte.html

L'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2350999421645781/