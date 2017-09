Regggae Park: la festa nel "bosco" di San Lorenzo

Reggae Park a San Lorenzo. Tra echi, riverberi e nuvole di fumo, torna il dub e il reggae nella cornice storica dello Scalo Est, in un giardino patrocinato da Sapienza Università di Roma e Municipio Roma II. Protagonista una soundsystem installato per l'occasione.

L'appuntamento con il Reggae Park è per il 17 settembre. Hosted by: Bababoom Hi Fi Sound System; Wise Sound featuring Rankin Delgado Music.