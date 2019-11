Regalo di Natale, spettacolo teatrale per bambini

REGALO DI NATALE



30 NOVEMBRE 2019 ORE 16.30

1 DICEMBRE 2019 ORE 11.00

COSTO DEL BIGLIETTO 7€



SINOSSI

Nonno Gelo, grande patriarca del'inverno e portatore di doni in tutta la Russia e in tutto il mondo, riceve ogni anno lettere da qualsiasi parte della terra, e tenta di accontentare tutti come può. Ad aiutarlo c'è Teresa, una ballerina giocattolo che non vuole staccarsi da lui e che con gli anni è diventata la sua aiutante. Fra le tante lettere, ce n'è una che lo incuriosisce, e quindi, decide di lasciare la propria dimora per recarsi a trovare questo bambino con l'obiettivo di fargli un bel regalo di Natale.. Riuscirà nella sua ardua impresa?



TECNICA

Teatro d'attore



CREDITS

Di Valerio De angelis

Con Valerio De Angelis e Simona Epifani



Consigliato a bambini dai 3 anni



N.B. Non si accettano prenotazioni telefoniche ma solo acquisti online o a botteghino (l'acquisto a botteghino è consigliato qualche giorno prima dello spettacolo per assicurarsi la disponibilità dei posti)