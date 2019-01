Regaliamoci un Cinema al Casale Alba 2 - il programma di Febbraio

Nel cuore del Parco regionale urbano di Aguzzano, "Regaliamoci un cinema" è il cineforum settimanale del Casale Alba Due: ogni venerdì proiezione di film su maxischermo accompagnato dalla consueta cena a prezzi popolari!



Un'ottima occasione per trascorrere una serata all'insegna del buon cinema e della buona cucina.





ore 20 cena sociale



ore 21:30 proiezione



INGRESSO GRATUITO



Ar cinema senza pagà er bijetto!



PROGRAMMAZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO:



- Venerdì 1 Febbraio " La bella gente" di I. De Matteo (Ita 2009) Dramm. 98'



- Venerdì 8 Febbraio " La Profezia dell’Armadillo - Il Film" di E. Scaringi (Ita 2018) Dramm. 99'



- Venerdì 15 Febbraio " La sorgente dell'amore" di R. Mihaleanu (Be - Fra- Ita 2011) Dramm. 125'



Venerdì 22 Febbraio " I Primi della Lista - il Film " di R. Johnson (Ita 2011) Comm. 85'





COME ARRIVARE AL CASALE ALBA 2



Il Casale Alba 2 si trova all’interno del Parco di Aguzzano. Le entrate più vicine sono situate in via Fermo Corni e all’angolo tra via Emanuele Paternò di Sessa e via Gina Mazza.

Le fermate autobus più vicine sono del 341, 350 e il 311.

La metro più vicina è Rebibbia, linea B.