Regali di Natale: Last minute Xmas su ShopToday

Natale è praticamente domani e ancora non avete fatto regali? Tranquilli, non dovete correre da nessuna parte. Vi basta sedervi davanti al computer, andare su ShopToday e in pochi minuti potrete accontentare amici e famiglia. E magari, visti gli ulteriori sconti, trovare qualcosa da regalare anche a voi stessi.

Già, perché Last Minute Xmas , dal 23 al 26 dicembre, è l'evento virtuale che mette a vostra disposizione ulteriori sconti sui già convenientissimi regali a disposizioni su ShopToday. Una volta iscritti (se già non lo siete) e scelto il vostro regalo, vi basterà, prima di completare l'acquisto inserire il codice LASTMINUTE per ottenere un ulteriore sconto del 10% sul già vantagiosissimo prezzo di vendita.

Vi siete convinti, ma non avete ancora cliccato su ShopToday? Vi proponiamo, di seguito, alcune idee che vi possono tornare utili, semplificandovi ancora di più la scelta.

Un corso di cucina: un regalo perfetto per fare qualcosa in coppia durante l'anno

Un corso di cucina è sicuramente un regalo originale da mettere sotto l'albero. Un corso di base o avanzato, per conoscere ed approfondire le tecniche dai grandi maestri sarà gradito da amanti del buon mangiare (e cucinare). Un'idea perfetta per fare qualcosa insieme al vostro partner, ad un vostro caro o semplicemente con un amico. Acquista qui la Gift Card del Gambero Rosso scontata del 30%

Regalare abbonamenti in palestra a Roma

Avete parenti o amici appassionati di sport o al contrario troppo pigri per andare in palestra e mettersi in forma? Un'idea originale può essere quella di regalare abbonamenti o singoli ingressi per le palestre. Costano tanto? Su ShopToday, da RomaNord a RomaSud, da RomaEst a RomaOVest, troverete palestre anche con piscina per tutte le tasche. CLICCA QUI PER LE PALESTRE DI ROMA A PREZZO SCONTATO

Regala ingressi a teatro

La stagione 2019/2020 al Teatro de' Servi è ricca e variegata, con spettacoli per tutti i gusti, per ridere ed emozionarsi. Un'idea regalo perfetta per sorprendere amici e parenti amanti del teatro. Acquista qui la Christmas Card del Teatro de' Servi scontata del 40%. Non solo Teatro de' Servi. Sullo shop tanti spettacoli in vari teatri della Capitale. Clicca qui per l'elenco completo con i relativi sconti

Un regalo per divertirsi tutti insieme

Regalare un ingresso fino a 4 giocatori per le due stanze dell'Escape Room L'esorcista Parte 1 + L'esorcista Parte 2. Un regalo davvero originale che lascerà senza parole gli amanti del film e delle escape room in generale. Acquista i biglietti per l'Escape Room L'Esorcista scontata del 58%

Un corso d'inglese come regalo di Natale

Perché non regalare la possibilità di migliorare l'inglese in una delle più buone scuole della Capitale a Natale? Scopri come acquistare la Gift Card per i corsi di inglese di Shenker Scontata del 40%.

Non solo inglese: sullo shop è possibile trovare anche altri corsi di formazione, on line o dal vivo, da poter regalare CLICCA QUI PER VISUALIZZARE GLI SCONTI