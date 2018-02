Reflective Party al Goa Club con il producer Chris Nolan

Venerdì 16 febbraio in occasione di Carnevale Touch The Wood presenta Chris Nolan, una delle nuove promesse del beatmaking italiano. Ha collaborato con i maggiori rapper della sua generazione: Ghali, Tedua, Izi o Sfera Ebbasta. In questa occasione, il tema scelto per il party è l’abbigliamento riflettente o “reflective”, una nuova tendenza che ha preso piede soprattutto nelle linee di abbigliamento sportive.

Chris Nolan da circa due anni sta firmando le produzioni di alcuni fra i maggiori successi della nuova ondata di rap italiano. Da “Pugile” “Wasabi 2.0” di Tedua, “Vai Tra” di Ghali, a “Notti” o “Bang Bang” di Sfera Ebbasta: sono tutti singoli che vantano milioni di visualizzazioni su Youtube, che evidenziano uno stile assolutamente personale del producer.

“Nei miei pezzi cerco sempre di creare un tappeto melodico molto rilassante, che poi provo a sconvolgere con la drum kit, le considero quasi due cose separate, la melodia e la ritmica".

Chris Nolan oltre al lavoro svolto in studio, ha seguito Ghali in quasi tutte le tappe del tour, dando sfoggio anche di un’ottima tecnica sul campo.

Recentemente il giovane producer milanese, attraverso la pubblicazione del singolo “Morning” ha iniziato a lavorare con Avantguardia, un collettivo artistico di produttori che vuole raggiungere la totale libertà artistica attraverso la musica e le immagini. Il suo ultimo successo è la produzione di “Burnout”, il nuovo singolo del giovane producer Tedua che anticiperà il suo nuovo album in uscita in primavera 2018.

BIGLIETTI: 10-15 euro

INFORMAZIONI: 06 5748277

http://www.touchthewood.it/

https://www.facebook.com/touchthewood2007

https://www.instagram.com/touchthewood/