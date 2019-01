Redwood. Vent'anni con Fabrizio De André

A vent'anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, REDWOOD la band cantautorale omaggia il poeta cantautore genovese con un concerto al TEATRO L'AURA, in zona Marconi, baricentrico rispetto ai quartieri Trastevere, Garbatella ed Ostiense di ROMA.

Vent'anni CON Fabrizio De André perché le Sue canzoni hanno goduto e godono di una vitalità eccezionale e, per certi versi, miracolosa.

Vent'anni in cui la musica di Faber è stata ed è vivissima perché suonata su numerosissimi palchi, con amore e passione.

Faber vive nelle foto di chi, come Guido Harari, ha saputo immortalare non solo l'immagine ma veramente l'anima dell'Uomo e dell'Artista.

Vive nelle parole di biografi, saggisti, poeti (come Luigi Viva o l'amica Gioia Lomasti) che aggiungono respiro e volo alla memoria collettiva.

Vive nel cuore di tutti gli appassionati "malati" di faberite che non mancheranno di cantare un'altra volta e ancora le Sue canzoni assieme a noi.







POSTI LIMITATI. È VIVAMENTE CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE:

06.83777148 - 347.3021155



***************************************

sabato 16 febbraio 2019

CINETEATRO L'AURA

Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)

ROMA (zona Viale Marconi)



BIGLIETTO INTERO 11€*

BIGLIETTO RIDOTTO 8€*

apertura ore 20:30

concerto ore 21:15



* è necessaria la tessera associativa valida 12 mesi al costo di 2€