Redwood esegue De André e Guccini: Canzoni quasi d'(A)more

REDWOOD la band cantautorale torna sul palco del CrossRoads per omaggiare le poesie in musica di due grandissimi quali Fabrizio De André e Francesco Guccini; un ideale dialogo tra i due cantautori in un succedersi avvincente di musica e parole ad evocare immagini, sensazioni, emozioni...

Un tributo full-band con l'energia di una band rock ed il calore del legno di chitarre, mandolino e violino.

Saranno anche eseguiti un paio di pezzi originali tratti dal disco "Valgelli"; testimonianza tangibile del profondo amore e rispetto che i REDWOOD nutrono per la musica d'Autore.



Una serata per celebrare la grande tradizione cantautorale italiana. Non solo tecnica ma grande passione e cuore per questa musica vestita di parole e poesia. Una storia da raccontare con il cuore sulle labbra e l'anima tra le dita. Sarà bello, sarà Vero e sarà LIVE!





venerdì 17 gennaio 2020

Cross Roads Live Club

Via Braccianese, 771

Osteria Nuova - ROMA



ingresso + consumazione 10€

apertura porte: 20:00

inizio spettacolo: 22:00



http://www.crossroadsliveclub.it/page.do?ide=744



http://www.redwoodlive.it



https://www.youtube.com/watch?v=vfFjGyAXd4Y