Redwood al CrossRoads

Un anno dopo la registrazione dal loro album "Valgelli", REDWOOD la band cantautorale torna sul palco del CrossRoads per una serata “doppia” di grande musica d'Autore.



-Da Genova al Brasile-

Il Maestro Massimo Aureli, icona indiscussa della chitarra brasiliana a 7 corde, accompagnato alle percussioni da Massimo Ventricini, voce Luis Almasi, daranno vita ad un preludio di concerto rivisitando in chiave acustica alcuni grandi successi ed alcune vere e proprie chicche del repertorio musicale di Fabrizio De André. Massimo Aureli è un vero maestro della musica Brasiliana (choro, forrò pé-de-serra, frevo, etc.), colto e fervente appassionato della canzone di Fabrizio De André darà a questo repertorio la sua particolare e preziosa impronta.



-Dedicato a Faber-

REDWOOD la band cantautorale eseguirà dunque il proprio tributo full-band alle poesie in musica del cantautore genovese, con l'energia di una band rock ed il calore del legno di chitarre, mandolino e violino. Saranno anche eseguiti un paio di pezzi originali per presentare il disco "Valgelli" registrato dal vivo proprio al CrossRoads un anno fa.



Il Maestro Aureli e Massimo Ventricini si uniranno poi alla band sul palco nel finale, per una grande festa di musica e colore, sempre sotto il segno di Faber. Una serata da non perdere per tutti gli amanti ed estimatori di Fabrizio De André e del bel cantautorato in genere. Vi aspettiamo numerosi. Sarà bello, sarà Vero e sarà LIVE!



ingresso + consumazione 10,00€



apertura porte: 20:15



inizio spettacolo: 22:00









Gallery