I Redwood al Crossroads: tributo a Faber

I Redwood tornano in scena al Crossroads per un altro concerto all'insegna della musica d'Autore. La band romana conferma la propria vocazione prettamente "live" portando sul palco, in un'unica data,"Fabrizio De André in concerto arrangiamenti PFM" suonato rigorosamente dal vivo, nonché la prima assoluta di "Valgelli", il loro primo album di musica originale, che sarà registrato in diretta durante la serata.



"Fabrizio De André in concerto arrangiamenti PFM" fu una tournée ed un disco strepitoso che cambiò per sempre la storia della musica d'Autore. Un connubio perfetto tra la poesia di uno dei più grandi cantautori di tutti i tempi e l'energia di una delle più importanti band rock/prog a livello internazionale. Non solo tecnica ma grande sentimento e cuore per questa musica vestita di parole e poesia. Una storia da raccontare con il cuore sulle labbra e l'anima tra le dita.



"Valgelli" è un concept album ambientato tra le Alpi della Valtellina, coi suoi vigneti, i torrenti (detti valgelli) ed un piccolo paese su cui piomba una frana. Era il 22 maggio 1983 e la memoria di quegli eventi, così come visti con occhi di ragazzo, ci restituisce non solo il racconto, purtoppo sempre attuale, di una delle molte calamità "naturali" che affliggono questa nostra Italia ma anche considerazioni di più ampio respiro, emozioni, sogni e storie di vita svelate da quei muri abbattuti.



Vi aspettiamo numerosi per questo evento veramente unico dove entrerete a far parte, con il vostro calore e la vostra passione, del primo disco dei REDWOOD la band cantautorale.



ingresso + consumazione 10,00€



apertura porte: 20:15



inizio spettacolo: 22:00/30