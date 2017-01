Redi Hasa, Mirko Signorile / Carolina Bubbico 4tet in concerto

VENERDI 3 MARZO /AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA TEATRO STUDIO BORGNA ore 21.00 MIRKO SIGNORILE E REDI HASA / CAROLINA BUBBICO QUARTET MIRKO SIGNORILE pianoforte REDI HASA violoncello ___ CAROLINA BUBBICO piano, voce, loop FILIPPO BUBBICO chitarra, synth FEDERICO PECORARO basso elettrico DARIO CONGEDO drum Venerdì 3 marzo presso l'Auditorium Parco della musica a Roma uno speciale concerto in doppio set: alle 21.00 andrà in scena un progetto frutto del connubio artistico tra due eccellenze musicali: il raffinato ed eclettico pianista Mirko Signorile e Redi Hasa, considerato il violoncellista più creativo nell'area della musica adriatica. Il duo nasce dal riconoscimento reciproco di un'affinità espressiva e al contempo della diversità dei percorsi individuali, nel desiderio comune di produrre insieme nuova musica. La loro performance, caratterizzata dall'improvvisazione intesa come ricerca del divenire musicale e come esplorazione dal caos all'ordine della pura melodia, conduce l'ascoltatore in un'atmosfera fortemente evocativa, carica di colori e suoni inattesi. Il duo è al lavoro nella realizzazione di un primo progetto discografico, sintesi della loro ricerca compositiva. Alle 21.45 salirà sul palco Carolina Bubbico, cantante, pianista, arrangiatrice e direttore d'orchestra, una musicista fuoriclasse che si esibirà accompagnata da Filippo Bubbico alla chitarra e synth, Federico Pecoraro al basso elettrico e Dario Congedo alla batteria. Il quartetto proporrà canzoni originali tratte dai due dischi pubblicati dalla Bubbico e personali rivisitazioni di brani italiani e internazionali in chiave jazz, newsoul, r&b. L'organizzazione del concerto è a cura di Workin' Label in collaborazione con MB management. Per prenotazioni consultare il sito dell'Auditorium Parco della Musica www.auditorium.com o telefonare al 892.101 o 329.4123339. Per prenotare online http://bit.ly/2ktcKSq ________________________________________________________________ BIOGRAFIE MIRKO SIGNORILE pianista pugliese da anni attivo nella scena jazz nazionale sia come leader di progetti a suo nome che come sideman. Nel corso degli anni si è esibito con Dave Liebman, Greg Osby, Coung Vu, Enrico Rava, Paolo Fresu, David Binney, Gianluca Petrella, Fabrizio Bosso, Gaetano Partipilo, Roberto Ottaviano, Davide Viterbo. La sua attività abbraccia anche altre arti come il cinema, il teatro e la danza contemporanea. Ha al suo attivo diversi album, il più recente, "Open your sky" è uscito nel 2016 prodotto dalla prestigiosa etichetta discografica Parco della Musica Records. REDI HASA, già pilastro della Bandadriatica, ora stretto collaboratore di Ludovico Einaudi, Redi costruisce sul suo violoncello una "polifonia monostrumentale" nelle sfumature folk e in quelle più ardite della reinvenzione della tradizione. Ha collaborato con Officina Zoè, Xanti Yaca, Salento Orchestra, Manigold, Adria, BandAdriatica, Admir Shkurtaj Trio, "L'Orchestra Popolare Italiana" e con artisti quali King Naat Veliov, Kocani Orkestra, Ambrogio Sparagna, Claudio Prima, Emanuele Coluccia, Eva Quartet, Enza Pagliara. Dal sodalizio con la cantante Maria Mazzotta nasce il disco "Ura" (Finis Terrae 2014) che porta alla luce i legami possibili tra i repertori che navigano attraverso l'Adriatico unendo i Balcani e i Carpazi con le regioni del Sud dell'Italia. Maggiori informazioni http://bit.ly/2doHtYK CAROLINA BUBBICO, pianista, cantante, compositrice, arrangiatrice attiva sulla scena musicale dal 2011 quando esordisce con l'originale progetto in solo "One girl band". L'esordio discografico arriva nel 2013 con l'album "Controvento" (Workin' Label/Goodfellas) con il quale ottiene un notevole successo di pubblico e critica. Due brani tratti dal cd sono inseriti nella colonna sonora del film "L'amore imperfetto" di Francesca Muci (R&C produzioni e R.A.I. Cinema). Il tour di presentazione porterà Carolina ad accumulare esperienze su prestigiosi palcoscenici nazionali ed internazionali che culmineranno nella sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 in veste di arrangiatrice e direttrice d'orchestra per Il Volo, vincitori tra i Big e per Serena Brancale tra le giovani proposte. Sempre nel 2015 pubblica il suo secondo album "Una donna" (Workin' Label 2015/ I.R.D) contenente 8 canzoni originali da lei composte ed arrangiate e una personale interpretazione della popolare "Superstition" di Stevie Wonder. Il singolo "Cos'è che c'è" è stato in programmazione per diversi mesi su Radio1 e Radio2. A gennaio 2016 è ospite delle trasmissioni di Rai1 "Il caffè di Uno mattina" e "Storie Vere". In occasione del suo concerto di presentazione presso l'Auditorium Parco della Musica con ospite Fabrizio Bosso, il TG3 le dedica un servizio nella rubrica "Fuori Linea". SITO UFFICIALE http://www.carolinabubbico.it CANALE YOUTUBE http://bit.ly/2j8Tidm