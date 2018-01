Redi Hasa e Maria Mazzotta live all'Auditorium

Il violoncellista albanese Redi Hasa e la cantante salentina Maria Mazzotta, presentano al pubblico del Parco della Musica il loro secondo album Novilunio, nel quale continuano a reinventare le tradizioni musicali delle loro terre d’origine.

Due talenti complementari che traggono ispirazione l’uno dall’altro nella perfetta fusione tra il suono sontuoso, lirico e introspettivo del violoncellista che Ludovico Einaudi vuole sempre con sé e una delle voci protagoniste del rinascimento salentino, luminosa e taumaturgica.

Un sodalizio rispettoso delle radici e allo stesso tempo creativo e sperimentale, unione simbolica tra l’archetipo della notte e quello della luce.

Il precedente album URA (ponte in albanese; adesso in salentino) aveva unito le due sponde dell’Adriatico, i Balcani alle Puglie, le gloriose melodie rom, bulgare e montenegrine con i canti dei migranti, odi alla Vergine e tarantelle pagane, e mescolato tempi dispari e lingue perdute in un sound bello come il braccio di mare che prima li separava.

Novilunio marca un’ulteriore apertura di orizzonte, una nuova rotta, un impulso a cercare nuove strade.