Red Pellini presenta Swing Trio al Cotton Club

Domenica 25 Febbraio Red Pellini presenta il suo Swing trio al Cotton Club



Fabiano "Red" Pellini non è "solo" un sassofonista, arrangiatore e clarinettista, ma soprattutto un grande cultore del jazz tradizionale. Dotato di ua notevole impronta swing fa di ogni suo concerto un’occasione per apprezzare lo spirito degli anni della Jazz Era. Attraversa infatti il periodo che va dagli anni 20 agli anni 40 con una familiarità che gli deriva dallo studio e dalla grande cultura jazzistica – è uno dei massimi esperti di Bix Beiderbecke – e soprattutto dalla capacità di suonare non per eseguire semplicemente dei brani ma prima di tutto per trasmettere al pubblico il carattere di una musica che fa del coinvolgimento e dell’energia la sua cifra stilistica principale.“ E' diventato un simbolo del jazz bianco in Italia e in Europa. Compone colonne sonore per il cinema e la tv. Ha collaborato con nomi di rilievo internazionale : Tony Scott, Carlo Loffredo, Renzo Arbore, Romano Mussolini, Bob Wilber e Lino Patruno.



Line up:



RED PELLINI SAX

ALESSANDRO CUCCARO PIANO

CARLO BATTISTI BATTERIA



INGRESSO LIBERO



COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



www.cottonclubroma.it