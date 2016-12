I Red Hot Chili Peppers in concerto a Roma. La band tra le più amate a livello mondiale arriverà nella Capitale sul palco del PostePay Rock in Roma il 20 luglio 2017.

L’undicesimo album dei Red Hot Chili Peppers,The Getaway,ha debuttato al primo posto delle classifiche di tutto il mondo. L’attesissimo lavoro discografico ha debuttato al numero uno della classifica di vendita degli album di Billboars e al numero due della Top 200 di Billboard. The Getawayè il settimo album della band a finire in top 10 e il terzo a debuttare al secondo posto della Top 200.The Getaway è prodotto daDanger Mouse e mixatoda Nigel Godrich.

Oltre ad essere uno dei gruppi rock più famosi di sempre, i Red Hot Chili Peppers (il cantante Anthony Kiedis, il bassista Flea, il batterista Chad Smith e il chitarrista JoshKlinghoffer) hanno venduto oltre 60 milioni di dischi nel corso della loro carriera (cinque LP certificati multi-platino) e vinto 6 Grammy Awards, tra cui “Miglior Album Rock” per StadiumArcadium, “Best Rock Performance (Duo o Gruppo)” per Dani California, “Miglior canzone rock” per ScarTissue e “Miglior performance Hard Rock with Vocal” per Give it away.La band è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nell’aprile 2012.



Prezzo biglietti Red Hot Chili Peppers

INNER PIT : € 70.00 + 10.50

POSTO UNICO INTERO: € 52.00 + 7.80

Apertura porte: 12:30

Inizio concerto: 21:30

Red Hot Chili Peppers

Roma 20.07.2017