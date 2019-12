Red Christmas Party - Drinks & Music

Via dell’Oca e via della Penna: una strada unica, in un contesto meraviglioso che solo la Capitale sa regalare e che, alle spalle di piazza del Popolo, conserva ancora il sapore dell’autenticità preservando boutique di nicchia, raffinati atelier e piccoli laboratori di ricerca e artigianato.



La sera di martedì 5 dicembre moda, fatto a mano, food & mixology, performance e intrattenimento animeranno la strada che tra gli anni ’60 e ’80 fu meta prediletta di artisti, scrittori e poeti in occasione della quarta edizione del “Red Christmas Party”.



Un’iniziativa che vuole celebrare la creatività e l’alto artigianato di cui le eleganti boutique e gli atelier della strada sono da sempre strenui difensori, regalando una serata ricca di iniziative e appuntamenti.



La colonna sonora della serata sarà firmata dalla musica itinerante dei Pink Puffers Brass Band che, fiore all’occhiello della scena musicale romana, hanno allietato gli ospiti con percussioni e strumenti a fiato riproducendo sonorità funk, latina e jazz in chiave natalizia.



Un’opportunità per scoprire prodotti lontani dall’omologazione, pezzi unici che seducono per la loro bellezza e l’alta manifattura, espressione più iconica del made in Roma.



All’interno delle boutique sono stati serviti bollicine, vin brulè, panettoni e dragées golose di cioccolata.