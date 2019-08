Red Canzian, testimone del Tempo Tour a Vasanello

La Classe 1980, in occasione dei festeggiamenti di Santa Maria Assunta e San Rocco 2019, è lieta di proporre il concerto di Red Canzian! Lo storico bassista e voce dei Pooh è stato, soprattutto negli ultimi anni, anche l'autore di molti dei loro brani. La carriera solista di Red decolla nel 2018, in seguito alla sua partecipazione al Festival di Sanremo e alla pubblicazione dell'album Testimone del Tempo.



Il tour

Red Canzian è impegnato nel tour che porta il nome del suo ultimo album. Si tratta di un concerto-narrazione, attraverso video e foto storiche, con un repertorio che ripercorre la più bella musica del

mondo dagli anni ’50 ad oggi, compresi tanti brani dei Pooh riletti e reinterpretati dalla

sua personalità artistica.



"Voglio presentare al pubblico un progetto che sia la somma della musica che ha caratterizzato la mia vita – dichiara Red Canzian – puntando sulla qualità della narrazione e delle canzoni. È un viaggio dagli anni ’50 ad oggi, da Tutti Frutti a Love Me Tender, da She Loves You a Shine on Your Crazy Diamond, passando per Il Cielo in una Stanza sino ai successi dei Pooh"



Il Comitato Festeggiamenti Classe 1980 è lieto di poterlo ospitare a Vasanello, nella magica cornice del Castello Orsini. Uno spettacolo che, siamo certi, sarà ricco di ricordi ed emozioni.

