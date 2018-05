Red Canzian: testimone del tempo tour

Red Canzian torna con un grande e importante progetto solista che lo vede riabbracciare le sue origini rock. Testimone del tempo è uno spettacolo che racconta il percorso musicale e la carriera di Red Canzian, dai suoi inizi fino ai giorni nostri, arricchito dalle immagini di personaggi e avvenimenti che hanno segnato la storia.

Testimone del tempo è anche il disco che riassume il viaggio della carriera di Red Canzian, con chiari riferimenti ai suoi inizi all’insegna del rock, e vanta testi firmati da Renato Zero, Ivano Fossati, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Fabio Ilacqua, Vincenzo Incenzo, Gabriele Cannarozzo e Miki Porru.

«Alla fine del viaggio ci vuole coraggio... – racconta Red Canzian in merito al suo nuovo progetto solista – per ripartire e guardare verso un orizzonte diverso... e le forze e le certezze le riconosci nelle passioni dell’inizio, in quella musica che, da ragazzino, ti ha fatto sognare di diventare, un giorno, una rock star».