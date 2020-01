Red Bricks Foundation (X Factor) + WEPRO live al Defrag

SABATO 25 GENNAIO

Red Bricks Foundation + Wepro

Live at Defrag

Info band:

RED BRICKS FOUNDATION

Sonorità dalle reminiscenze brit-rock, look e presenza scenica che rimandano alla scena underground anni ’70; una commistione di generi che crea un sound unico in Italia, in cui l’indie-rock di band iconiche come Artic Monkeys e Franz Ferdinand, incontra l’eclettismo eterogeneo di artisti come King Krule e Cosmo Pyke: i RED BRICKS FOUNDATION, dopo aver incendiato il palco della passata stagione di XFactor, tornano in una veste completamente rinnovata.

Al termine di quell’esperienza, certamente necessaria ma conclusa, la band romana ha deciso di chiudersi in studio di registrazione con Steve Lyon (Depeche Mode, Paul McCartney, The Cure), e dare vita a un progetto nuovo scegliendo di seguire esclusivamente il loro istinto di musicisti, liberi nel comporre senza schemi, ma con una voglia di riportare al centro le chitarre, la composizione e un'attitudine live mai vista prima ai loro concerti.



I Red Bricks Foundation nascono a Roma nel 2011 da un'idea di Lorenzo Sutto (voce e chitarra) e Claudio Cossu (chitarra), compagni di scuola e amici. Insieme cominciano a scrivere i primi brani e dopo una lunga serie di cambi di formazione trovano finalmente un assetto definitivo alla band con Marco Cilo (basso) e Jacopo Corbari (batteria).

I quattro ragazzi, poco più che ventenni, si fanno le ossa con una lunga serie di concerti nei più importanti locali della capitale e nel 2018 approdano alla pubblicazione dei loro primi due singoli, She Wants Revenge e I Wanna Play With Your Heart, del quale è uscito anche un video ufficiale su YouTube.

Nello stesso anno, i ragazzi partecipano alla dodicesima edizione di XFactor, rimanendo in gara fino al secondo live show e distinguendosi per il loro stile e carattere.

Le loro influenze sono molteplici ed esplicite, a partire dai padri del rock'n'roll, i Rolling Stones, David Bowie, Nick Cave, per arrivare ai padrini contemporanei, gli Strokes, gli Artic Monkeys, senza tralasciare le nuove leve e l'importanza delle voci indipendenti come quella di King Krule.



Instagram.com/redbricksfoundation/

Facebook.com/RedBricksFoundation/



WEPRO

Marco Castelluzzo, classe ʻ93 nasce e cresce a Depressa, un piccolo paese nel basso Salento.

A 13 anni fonda la sua prima band i “The Wedding project”, di cui sarà frontman e chitarrista. La band partecipa a festival ed eventi di rilievo e divide il palco con il rinomato cantante folk Uccio Aloisi.

Parallelamente ai The Wedding Project, Marco porta avanti anche il suo percorso come solista. Nel 2010 infatti, viene notato da Disney e scelto non solo come Cantante della colonna sonora del film “Rapunzel”, ma anche per apparire nella serie Tv “In tour” in onda su Disney Channel.

Nel 2012 registra il suo primo album, di cui è autore e compositore, con alcuni dei turnisti più importanti della scena internazionale tra cui Phil Palmer, chitarrista per Bob Dylan, Robbie Williams, Lucio Battisti, Eric Clapton (tra i tanti) e il Bassista Phil Spalding (Elton John, Kylie Minogue, Mick Jagger).

Nel 2014 si trasferisce negli Stati Uniti e inizia i suoi studi di scrittura e produzione contemporanea al Berklee College of Music di Boston, dove poi riceverà anche una borsa di studio per merito.

Nel 2015 Marco dà vita al suo progetto solista “Wepro”, nome derivato dall'unione delle due parole Wedding e Project, la sua prima band.

Rilascia gli autoprodotti “The White Ep” e “ The Black Ep”, e dopo aver suonato per mesi nei clubs più importanti di Boston e New York (Great Scott, The Bowery Electric, Hard Rock Cafe Boston, The Middle East per citarne alcuni) ed essere stato invitato a esibirsi in uno showcase per la famosissima major Columbia Records, decide di tornare in Italia.

Nel 2016, durante il suo tour italiano, apre il concerto a Frankie hi-nrg mc. Lʼevento contava la presenza di 50.000 persone. Oltre a lavorare al suo progetto solista, Marco è anche un cantante e un autore che ha collaborato con Mediaset, Real Time e altri artisti.

Ha da poco scritto il testo di “Wonderful”, una delle colonne sonore della serie Tv “L'isola di Pietro” con Gianni Morandi, e le sue canzoni sono state scelte per essere inserite nella serie Tv “Love Dilemma”, andata in onda nel Gennaio 2018 su Real Time, insieme ai brani di Ghali e altri importanti artisti nazionali.

Dal 2016 sino ad oggi, Wepro ha continuato a rilasciare ininterrottamente i suoi lavori, ha continuato ad esibirsi, e ha preso parte a diverse manifestazioni importanti tra cui il Festival di Sanremo Giovani 2018.

Link: [url=[url=https://youtu.be/WDwUrzqp4KQ]https://youtu.be/WDwUrzqp4KQ[/url]https://youtu.be/WDwUrzqp4KQ]https://youtu.be/WDwUrzqp4KQ[/url[/url]]



Apertura porte: ore 21.30



Associazione Defrag

via delle isole curzolane 75, Roma



Come arrivare:

Fermata Jonio - Metro B1

Autobus: 90, 336.