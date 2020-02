Recorrido Medieval. Visita guidata italiano-spagnolo a S. Clemente

L'associazione culturale ChissàDove, insieme alla libreria per bambini e ragazzi Il Soffiasogni, propongono una visita in italiano - spagnolo pensata appositamente per i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado.



Un' occasione per conoscere le meraviglie di Roma medievale vivendo in modo diretto e ricco di fascino l'esperienza di una lingua straniera grazie alla nostra guida madrelingua.



Un percorso dove i ragazzi sono messi al centro di un'esperienza didattica esclusiva, attraverso una visita guidata in italiano e in spagnolo, una vera full immersion o per meglio dire una “inmersión completa” nell’arte, nell’archeologia e nella lingua spagnola.



La visita guidata ha un costo di 17€ per la coppia adulto - ragazzo. Il costo è di 7€ per ogni adulto aggiuntivo e di 10€ per ogni ragazzo aggiuntivo.



Costi biglietti di ingresso:

Adulti - € 10,00

Ragazzi fino ai 16 anni accompagnati dai genitori - gratuito



Tessera associativa:

Le persone, adulti o bambini, che partecipano alle attività proposte dall’Associazione dovranno essere tesserate. La tessera associativa, di durata annuale, ha il costo di 3 euro



Note importanti:

La conferma della prenotazione avviene attraverso il pagamento della quota, da versare improrogabilmente entro il giorno giovedì 6 febbraio 2020.



Per confermare la partecipazione sarà necessario saldare prima della visita, entro la data sopra indicata.



Le quote potranno essere versate con due modalità:

-in CONTANTI presso la libreria Il Soffiasogni

- oppure tramite bonifico bancario intestato a:

Ass. Culturale Chissà Dove

Iban: IT05G0709238860000000112878

indicando come causale: contributo per Ass. Chissà Dove - Recorrido Medieval + cognome della famiglia



Non si avrà diritto ad alcun rimborso del costo della visita guidata, nei casi in cui:

- la prenotazione venga cancellata oltre il termine consentito

- la prenotazione non venga cancellata e/o non ci si presenti alla visita guidata

- si arrivi in ritardo all'appuntamento programmato e la visita guidata abbia già avuto inizio.



Dagli 11 anni



Vi ricordiamo che è necessario prenotare indicando l’età dei ragazzi e lasciando un vostro contatto a info@chissadove.it o tramite WhatsApp al 349-6002087.



Dimenticavamo... se per motivi sopraggiunti siete impossibilitati a partecipare agli appuntamenti per i quali vi siete prenotati, fatecelo sapere. Fareste molto felici i ragazzi in lista di attesa.

Grazie!