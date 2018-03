Rebelle: la fiera del luxury second hand a Roma

Procede a ritmo serrato il roadshow in Italia di Rebelle, che il 23 e 24 marzo fa tappa nella capitale. Il Concept Store Officine Red, di via

del Pellegrino nel cuore di Roma, ospiterà il 23 e 24 marzo il nuovo evento Rebelle, offrendo alle proprie clienti un‘occasione unica di vendere capi eaccessori del proprio guardaroba in cambio di un voucher del valore di 50 euro da spendere presso il negozio.

Dopo Milano e Firenze, la piattaforma Rebelle.com che vende capi luxury second hand delle migliori griffe, tra le quali Prada, Hermes, Louis Vuitton, prosegue il viaggio ospite delle più interessanti vetrine fashion italiane arrivando a Roma.

Alla ‘due giorni’ di Roma sarà presente il team al completo della casa madre tedesca, che da Amburgo arriva nella capitale per selezionare capi e accessori che le clienti decidono di mettere in vendita su Rebelle.

La valutazione del singolo pezzo avviene in diretta e così anche il prezzo viene stabilito al momento di comune accordo. A tutte le partecipanti verrà consegnato un buono da 50 euro di benvenuto per il primo acquisto, che potrà essere speso da Officine Red, entro il 14 Aprile 2018. E’ possibile prendere appuntamento per un servizio di Concierge totalmente dedicato telefonando al numero 02 8736993.

“Ci piace pensare – spiega la country manager Italia, Valentina Ingellis – che la relazione delle clienti con Rebelle sia di gioco e passione per la moda, ma anche di investimento. La piattaforma offre la possibilità di rivendere quei capi di abbigliamento e accessori che non si usano più, senza disperdere l’investimento iniziale. E’ un’esperienza in qualche modo sfidante per noi donne, perché meglio si seleziona l’acquisto iniziale, puntando su una griffe particolare e su un capo speciale, e più si ha la possibilità di guadagnare dalla vendita. Un vero e proprio #tradingdiBorsa, come lo abbiamo battezzato un anno fa”.