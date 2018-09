Realta di visioni alla Galleria Ess&rrE

Mostra personale di Mariangela Meola alla Galleria Ess&rrE al Porto turistico di Roma.

Mariangela Meola nasce a Roma nel 1962. Si laurea in Architettura nel 1989 ed inizia la sua carriera professionale. Il desiderio costante di dipingere la porta, dopo qualche anno di scuole di disegno e pittura, ad iscriversi, nel 2011, all’Accademia di Belle Arti di Via Ripetta a Roma. Nonostante gli impegni di lavoro, continua a dipingere con determinazione. Nella sua espressione d’artista, Mariangela Meola ci porta a rivivere quello che un tempo era la capacità degli stessi di penetrare e assaporare, una dopo l’altra, le emozioni che la pittura genera in ciascun artista e lei lo fa con estrema chiarezza e purezza. Nella mostra che si terrà nella Galleria Ess&rrE al Porto turistico di Roma dall’8 al 14 settembre, oltre 20 opere di Mariangela Meola.