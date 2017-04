Reality, il primo teatrality show al Teatro Cometa Off

Dietro le quinte di uno studio televisivo, concorrenti arrivati da tutto il mondo si sfidano per vincere il reality più importante della televisione italiana. C’è la cantante internazionale, l’originale coppia di ballerini di tango, la spregiudicata ragazza pronta a tutto per vincere, il musicista di percussioni accompagnato dalla ballerina che si muove sinuosamente sulla sua musica, il giovane e determinato danzatore alla sua prima esperienza importante.

Accanto a loro, assistenti e coreografi guidati da un presentatore che ha un unico obiettivo: realizzare lo show più originale e seguito della televisione italiana. A qualsiasi costo.

Reality è uno spettacolo nello spettacolo. Il primo teatrality show. E’ il teatro che parla di televisione. Scritto e diretto da Alessandro Sena, è un racconto sul rapporto che c’è fra il successo e la popolarità, fra il talento e l’ambizione.

In scena artisti straordinari che prestano il loro volto a personaggi pronti a tutto per trovare il successo o per ritrovare se stessi. Il canto e la musica di Yasemin Sannino, già nota per le colonne sonore dei film di Ferzan Ozpetek, qui anche attrice, accompagnata dal musicista Cristiano Califano, le vibranti percussioni di Arnaldo Vacca, uno dei più famosi percussionisti italiani, il tango travolgente dei ballerini e attori Marine e Sargis Galstyan, danno vita ad uno spettacolo composto da musica, canto e recitazione, senza però essere un musical.

Accanto a loro sul palco le interpretazioni degli attori Diana Abdel Naser, Niccolò Albanese, Simona Cianfarini, Natalia De Maria, Vittoria Rossi e Alessandro Sena che firma anche la regia di uno spettacolo divertente ma al contempo cinico, come tutti i migliori reality.