@realDonaldTrump presentazione del libro di Maria Giovanna Maglie

Il sogno o l'incubo alla fine si è avverato. Donald Trump ha vinto, contro ogni pronostico, il duello per la casa bianca con Hilary Clinton. Un'altra sconfitta di opinion maker e delle elites politiche e giornalistiche che non davano alcuna possibilità alla vittoria del tycoon. Maria Giovanna Maglie ne aveva intuito le potenzialità diffidando i suoi lettori a dar retta ai sondaggi. Maria Giovanna Maglie è una giornalista ed inviata di guerra, esperta di politica internazionale, corrispondente, analista politico. Ha lavorato per l'Unità, Il Giornale, Il Foglio, Libero, la Rai, Radio Radicale e Radio 24 de Il Sole 24ore. Oggi è editorialista per Dagospia. Vive a Roma e a New York La Maglie è stata inviato in America Latina e Medio Oriente. Dopo otto mesi tra Amman, Baghdad e Gerusalemme, durante la crisi e la prima guerra del Golfo, fu nominata corrispondente del tg2 a New York. Da New York ha seguito la campagna per l'elezione di Bill Clinton e realizzato un settimanale, Pegaso America, della durata di un'ora. È autrice di libri tra i quali la biografia best seller di Oriana Fallaci: Oriana: incontri e passioni di una grande italiana, Mondadori, 2002, aggiornato e ripubblicato alla fine del 2007, alla morte della Fallaci. Ha scritto anche nel 1992 Presidente Clinton, e nel 1996 Vendetta di Stato, la pena di morte negli Stati Uniti, tutti e due per l'editore Marsilio. Ha vinto il premio Ornella Geraldini per il giornalismo e il premio Lucio Colletti alla carriera (ANSA).