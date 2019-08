Real Love, Vero amore al Teatro Tor Bella Monaca

Domenica 15 settembre ore 18

coreografia Daniel Abreu

con Ilona Gumowska, Elwira Piorun, Izabela Prokopek

disegno luci Witold Kaczkowski



Zawirowania Dance Theatre



Tre donne di diverse età si interrogano su cosa sia il vero amore. Forse il sentimento che prova una madre per suo figlio. Come si sente una donna ad essere madre? Che cosa prova quando qualcuno vicino a lei muore? Amore e morte sono due fili che si influenzano a vicenda in qualsiasi momento. Essere madre ed essere vicino alla morte.



TBM DANZA

Festival Internazionale Danza Contemporanea

Vincitore del bando “Festival di Teatro musica e danza”



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it