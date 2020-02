"Real Love", diventa il nuovo volto di Real Time: il casting a Roma

Per la prima volta insieme, Shiseido Ginza Tokyo e Narciso Rodriguez Parfums, iconici brand del colosso giapponese Shiseido Group, danno vita a Real Love, un’innovativa iniziativa drive to store realizzata in partnership con Naïma, importante player nazionale della profumeria, ed il team Discovery Media Brand Solutions per Real Time (canale 31), il canale dedicato all’intrattenimento femminile del gruppo Discovery Italia.

Il progetto Real Love sarà dedicato al tema dell’amore e per questo si svolgerà nello strategico periodo di S. Valentino.

I casting Real Time da Naima

Dal 10 al 21 febbraio sarà infatti possibile sottoporre la propria candidatura per diventare un nuovo volto Real Time partecipando a veri e propri casting video. Su Roma si terrà lunedì 17 febbraio a via di Colli Portuensi 570 dalle 15:00 alle 19:00. I provini si terranno all’interno di selezionati Naïma Beauty Store situati sul territorio nazionale la produzione Real Time sottoporrà alle clienti che vorranno candidarsi divertenti domande sul tema dell’amore.

L’iniziativa sarà supportata da un’importante attività media che prevederà l’utilizzo di due impattanti formati televisivi - Elevator e Skin - on air dal 2 al 19 febbraio durante i programmi Real Time più visti, e anche da una campagna digital e social.

Per finalizzare l’attività drive to store le consumatrici in possesso delle card Naïma potranno ricevere, in seguito all’acquisto di prodotti Shiseido Ginza Tokyo e/o Narciso Rodriguez Parfums effettuato in tutti gli store Naïma e sul sito e-commerce naima.it, la preziosa Real Love Box.

Per approfondimenti vai su naima.it