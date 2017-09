Real Bodies: la mostra scopri il corpo umano

Torna a Roma la mostra Real Bodies, un affascinante viaggio attraverso la nostra principale, straordinaria ricchezza: il corpo umano. Sotto la pelle si trova un insieme di complessi apparati e relativi organi che, secondo dopo secondo, collaborano per mantenerci in vita e in forma. Real Bodies è una mostra nuova mai vista prima, dopo il grandissimo successo con oltre 280.000 visitatori a Milano, arriva in un edizione speciale realizzata per Roma.

Real Bodies a Roma

Vi sono oltre 350 tra organi e corpi umani interi in esposizione. Si possono trovare organi colpiti da gravi malattie. Molto interessante è la sezione relativa alla riproduzione umana dove è garantito un grande impatto emozionale. L'area più educativa è la galleria degli atleti dove sono esposti 12 corpi interi in posizioni anatomiche sportive e immortalati in gesti tecnici di sport come calcio, basket, salto in lungo, danza e scherma per valorizzare il nostro complesso muscolare e scheletrico.‎

Per l'inaugurazione del prossimo 30 settembre negli spazi espositivi Guido Reni District di Roma, in anteprima mondiale l'esposizione di cadaveri plastinati che riproduce la celebre “Figura in orgasmo” di Leonardo Da Vinci. Qui tutte le info.