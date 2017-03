Real Adam and Eve. Festival del Teatro Patologico

Liberamente ispirato a "il diario di Adamo ed Eva" di Mark Twain Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sovvertito le regole, ci siamo ribellati; abbiamo deciso di compiere quell'atto che, con fermezza e severità, ci era stato proibito. Perché? Non lo sappiamo di preciso ma siamo certi che era necessario per espandere i nostri limiti, per andare oltre … l'ultima puntata di Real Adam and Eve, il reality show dove la favola di Adamo ed Eva diventa realtà. Due finalisti che lottano per aggiudicarsi l'inestimabile ma proibito premio finale. Una scaltra e subdola conduttrice, che tenterà di manipolare la loro volontà con l'unico scopo di spingerli ad appropriarsi del premio finale prima di vincerlo lealmente, così da far schizzare alle stelle gli indici di ascolto del suo show. Ma anche un meccanismo ben collaudato come un format televisivo può incepparsi … Una commedia interattiva e brillante che vi farà ridere riflettendo e riflettere ridendo. Con: Davide Giuseppe Sapienza Gaia Petronio Olimpia Ferrara Francesco Spina Drammaturgia e regia: Olimpia Ferrara Aiuto regia: Francesca Menchinelli Contributo alla drammaturgia: Simone Caporossi e Matteo Minerva Musiche originali: Francesco Spina Scene e costumi: Roberta Budicin Grafica: Andrea Capelletti Foto di scena: Federica Di Benedetto Video: GG Studio VENERDÍ E SABATO 10 E 11 MARZO 2017 ORE 21:00 TEATRO PATOLOGICO (Via Cassia, 472) ROMA INGRESSO: 10 EURO INFO E PRENOTAZIONI: Olimpia Ferrara: 333 8753409 Francesca Menchinelli: 340 9893000 inforealadamandeve@gmail.com