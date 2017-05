Reading a Trastevere / Expo libri d'arte Sara Savini

Domenica 4 giugno 2017 "Serata performativa in salotto" Reading di racconti e poesie Programma: Ore 20.00 Aperitivo Ore 20.30 - 01:00 Mostra d'arte dell'artista Sara Savini. Installazione dei libri in apposito salone. Ore 21.30 - 01:00 Letture di poesia, performance di artisti vari (teatro e racconti). Hai dei racconti diversi, controversi, estroversi, introversi, inversi, avversi …? vieni al microfono a leggerli. Conduce: Laura Celina Miranda Ingresso €2 con tessera annuale club Circolo Club80 Via Goffredo Mameli 22A Roma Trastevere