'REaDFACTORY, gli incontri con l'autore': Luca Attanasio

Per il terzo appuntamento del ciclo "REaD FACTORY, Gli incontri con l'autore" il nuovo spazio culturale di Garbatella ospita Luca Attanasio, autore del libro "Libera Resistenza", Mincione Edizioni, 2017.



Sinossi: Dagli anni della Resistenza ai giorni nostri il filo rosso della libertà unisce due generazioni di donne: l'ottantasettenne Terza, eroina e protagonista della Resistenza in Romagna e Biba, una ragazza nata nel 1980 a Bologna mentre avviene la strage alla stazione. Grazie a un incontro fugace, all'apparenza insignificante, la vita dell'una confluirà in quella dell'altra contaminandone il pensiero e deviandone le azioni, come una guida morale costante e silente. Coraggio, Resistenza e Libertà: il romanzo, storico-biografico nella prima parte e narrativo nella seconda, ruota attorno a questi sentimenti che si rincorrono e si alternano per poi ritrovarsi nel passaggio del testimone di valori consolidati ma difficili da perseguire. Ieri come oggi.



L’appuntamento con Luca Attanasio, che sarà presentato da Roberta Ammendola, giornalista TGR Lazio, fa parte del ciclo di incontri organizzati da Red Factory Roma e dedicati all'editoria, agli Autori e alla presentazione dei loro libri. Cinque appuntamenti presso il nuovo open space di Garbatella, dove gli scrittori si raccontano in modo informale e diretto.



Red Factory Roma, aperto dallo scorso aprile negli spazi della ex falegnameria a Garbatella, è un nuovo spazio polifunzionale, condiviso, aperto nato per fare rete, scoprire opportunità, conoscere, condividere, sperimentare.

Nei primi tre mesi di attività ha ospitato mostre, vernissage fotografici, incontri aziendali, coworkers, party, mercatini artigianali e molto altro.