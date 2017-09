REaD FACTORY - Gli incontri con l'autore

Secondo appuntamento con "REaD FACTORY", il ciclo di incontri dedicati all'editoria, agli Autori e alla presentazione dei loro libri organizzati da Red Factory Roma. Cinque appuntamenti che si terranno presso lo spazio eventi della Factory di Garbatella, dove gli scrittori si racconteranno in modo informale e diretto.



Venerdì 29 settembre, alle ore 18.30, sarà ospite Enrico Sitta, autore di

"Quando DiCaprio scroccava sigarette: Storie e leggende dagli anni '90".



Il passaporto di Kurt Cobain che passa di mano in mano, un autografo del cantante degli Iron Maiden esibito su un paio di jeans strappati. Un incontro mancato con John Frusciante, un concerto annullato dei Rage Against the Machine. Lo sguardo penetrante di Eddie Vedder, la risata fragorosa di Martin Scorsese, l’amicizia con i Fugazi. E poi il tabagismo di Leonardo DiCaprio, il sorriso di Cameron Diaz. Gli anni ’90 a Roma e in Occidente, l’arcipelago frastagliato dei centri sociali. Lo zapatismo, le occupazioni dei licei della capitale, il rito nomade, lisergico e sciamanico degli Illegal Rave. Gli Inter Rail in giro per l'Europa dormendo in stazione. Curiosità e aneddoti, cose realmente accadute. Vissute con gli occhi di un adolescente innamorato della sua città, della musica e della politica di quegli anni.

Ne parlerà con l'autore Giovanni Acquarulo, giornalista Rai.