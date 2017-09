REaD FACTORY - Gli incontri con l'autore

A partire da fine Settembre, Red Factory Roma ospiterà un ciclo di incontri dedicati all'editoria, agli Autori e alla presentazione dei loro libri. Cinque appuntamenti che si terranno presso lo spazio eventi della Factory di Garbatella, dove gli scrittori si racconteranno in modo informale e diretto.

Il primo appuntamento è per venerdì 22 settembre con

"Resistere è anche un destino. Storie familiari nel Novecento romano"

di Andrea Catarci.



Andrea Catarci, già Presidente del Municipio Roma VIII, nel suo primo lavoro letterario parte da una storia familiare, quella dei suoi nonni, per ripercorrere il periodo che va dal fascismo alla Resistenza, attraverso la Liberazione, i moti post bellici per il lavoro e la terra, fino alla battaglia di Porta San Paolo del 1960 ed agli anni ’70, per arrivare ai giorni nostri. Una narrazione che, attraverso vicende e memorie dirette, si intreccia profondamente con la storia di Roma e dell'Italia di quegli anni, regalando aneddoti e personaggi epici. La prefazione del libro è curata da Erri De Luca.

Ne parlerà con l'autore Roberta Ammendola, giornalista Tg3 Lazio.

Ingresso con tessere.