Re Lear in scena al Roma Fringe Festival. Real Lear è una riscrittura che attraversa, in maniera piccola e grande, la storia del Lear di Shakespeare creando nuove leggende, tutte personali e in cui prepotente appare la Realtˆà. C’è un re, c’è un vecchio e ci sono le figlie di questo re, di questo vecchio. Poi ci siamo noi, gli eredi bastardi.

Ci sono parole che volano fra padri e figli, fratture mai più conciliate… e ancora noi che di tutte queste storie, queste leggende, chissˆà se riusciremo mai a farne qualcosa di buono. Noi i figli di un tempo che non  capace di parlare come sente. We should speak what we feel, not what we ought to say.

Un monologo pieno di gente! Gente reale, personaggi del Bardo e leggende… si mescola tutto a volte perchŽè se corri via si mescola e non puoi proprio farci niente, è una tragedia! Per questo si ride, perchèŽ lo aveva giˆà detto Shakespeare, ma tu non puoi proprio farci niente.