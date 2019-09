Re Boat Race 2019, la regata delle barche riciclate al Laghetto dell'Eur

La tanto attesa Re Boat Race 2019 sta per fare il suo ritorno al Laghetto dell'Eur. Un evento green – definito da tutti il più folle e colorato di fine estate – che accoglie chiunque abbia voglia di porsi in gioco in una divertente avventura e sperimentare, sul campo, le proprie capacità tecnico/creative.

La regata riciclata

La regata delle barche riciclate, inserita nel più ampio contesto di Circustenibile 2019 - la festa "green" dedicata al riciclo e alla sostenibilità tra arte, musica, teatro e laboratori, in programma dal 12 al 26 settembre - torna domenica 22 settembre. La giornata avrà inizio alle ore 10, con i Fab/Lab Point del'economia circolare e i laboratori di lingua inglese sulla sostenibilità (in programma anche nel pomeriggio) e l'EURienteering Tour. Alle ore 15 in punto, invece, partirà la Regata Riciclata.

Dieci imbarcazioni in tutto, ottenute attraverso materiali riciclati e frutto di tantissima inventiva, che navigherano il laghetto dell'Eur, con l'obiettivo di sensibilizzare sui temi dell'ambiente, del riciclo, dell'arte. E il vincitore della regata riciclata si aggiudicherà il Trofeo Euroma2.

La domenica si concludera alle ore 17,30 con i saluti finali e il concerto dei No Funny Stuff, che accompagneranno i partecipanti e gli spettatori della regata riciclata con la buona musica della folle Jug Band che suona con i loro bizzarri strumenti fatti in casa: contenitori di fortuna, manici di scopa, seghe, pentole, lattine, innaffiatoi e quant’altro.

Re Boat Race Roma X Special Edition

La X Special Edition della REGATA RICICLATA proporrà oltre alle consuete iniziative dedicate alla costruzione delle imbarcazioni riciclate, incontri e laboratori, tutti gratuiti, per sensibilizzare i giovani e meno giovani alla scoperta dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (OSS) - dell’Agenda 2030: una serie d’incontri, laboratori e attività green & educational; racconti, progettazione e creatività, confronti e iniziative d’intrattenimento, per raccontare gli OSS - universali, trasformazionali e inclusivi – che descrivono le maggiori sfide dello sviluppo per l’umanità e interagiscono in modo trasversale in cinque aree strategiche declinate in obiettivi strategici nazionali: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership.

Così fino al 26 settembre tante le iniziative ludico e sportive, green & educational che si snoderanno tra il Parco degli Scipioni, il Centro Commerciale Euroma 2 e il Parco Centrale del Lago dell’EUR, che daranno vita a un unico grande percorso di EVENTI SOSTENIBILI a ROMA.

Ritornando alla regata riciclata, chiunque può porsi in gioco nella progettazione e costruzione di una recycled boat! Dalle famiglie ai gruppi di amici, dai circoli sportivi ai centri estivi, o ancora, dalle associazioni culturali alle onlus: tutti possono creare la propria imbarcazione riciclata, ovunque. È possibile infatti costruire la propria recycled boat in qualsiasi luogo si voglia: nel giardino di casa, nel proprio garage, in un centro estivo o centro sportivo; nella propria officina o nel cortile del proprio condominio.

Tutte le info su: https://www.regatariciclata.it