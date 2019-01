Ray Gelato & The Giants al Teatro Parioli

Ray Gelato & The Giants celebreranno il loro 25° anniversario con una serie di concerti speciali in Gran Bretagna e in tutta Europa e con un album live in uscita a Gennaio 2019.

Negli ultimi 25 anni Ray Gelato & The Giants hanno portato il loro special brand di Swing, Jazz e Rhythm and Blues agli appassionati di tutto il mondo, suonando anche per la Regina Elisabetta.

Un cocktail musicale di classic swing e canzoni famose dell'Artista renderà unico ed inimitabile questo anniversario.