Rome ArtWeek 2019: la mostra "Roma. Dettagli da una città che vive"

ArtSharing lab& gallery partecipa a Rome ArtWeek 2019 con una mostra in galleria, patrocinata da Roma Capitale, Assessorato alla crescita culturale. Eugenio Donato - Alessandro Zazza 'Roma. Frammenti da una città che vive' scultura e fotografia.



Per tutti presto o tardi viene il giorno in cui abbassiamo lo sguardo lungo i tubi delle grondaie e non riusciamo più a staccarlo dal selciato .

L'occhio non vede cose, ma figure di cose che significano altre cose. (Italo Calvino – Le città invisibili)

Le metropoli, enormi formicai brulicanti di movimento, desiderio, pensiero, sono testimonianza della vita nel suo continuo divenire.

Ciò che per l’occhio del comune cittadino può rappresentare il deperimento, per l’artista può essere una traccia della vita stessa in tutte le sue trasformazioni: in questa chiave perfino il degrado diventa l’affascinante segno di una storia, della vita vissuta in ogni minima parte del nostro habitat.



Da questa riflessione nasce il progetto di Eugenio Donato e Alessandro Zazza: due sguardi diversi, ma dialettici fra loro, sulla nostra città, di cui catturano dettagli di intrinseca vitalità. Il progetto, curato da Penelope Filacchione, si concretizza in una mostra di fotografia e scultura messe a confronto fra loro per raccontare il presente vivo della città di Roma.



Il colore del cielo e la materia dell’asfalto si specchiano fra loro diventando espressione della contemporaneità di una città fin troppo sovraccarica dei significati di un passato fin troppo incombente.



Info pratiche: 19 ottobre – 3 Novembre

ArtSharing Roma – Via Giulio Tarra 64 – 00151 Roma

Vernissage sabato 19 ottobre alle 17.30 - finissage domenica 3 novembre ore 17.30

Ingresso gratuito



Mercoledì 23 ottobre h.19.30: talk con la curatrice e gli artisti. Dialogando sulla visione inconsueta e poetica di Roma in scultura e fotografia.

Orari: Feriali: h.16.30-20.30; sabato 10.30-13.00 / 16.30-20.30. Domenica e lunedì chiuso. Aperture su appuntamento 338-9409180 artsharing.roma@gmail.com

