Raul Midòn tour “Bad Ass and Blind” all'Elegance Cafè. Il songwriter e chitarrista Raul Midón nel corso della sua carriera ha conquistato una grande fama internazionale affermandosi come una delle voci più singolari della scena mondiale. Un one-man band che trasforma “la sua chitarra in un’orchestra e la sua voce in un coro”, secondo il New York Times.

Midón ha collaborato con maestri come Herbie Hancock, Stevie Wonder, Richard Bona, partecipando alle registrazioni di dischi di Jason Mraz, Queen Latifah e Snoop Dogg oltre alla colonna sonora di Spike Lee She Hate Me.

Nativo del Nuovo Messico e cieco dalla nascita, l’artista messicano ha pubblicato sette album, tra cui la hit State of Mind (Manhattan/EMI, 2005).

Nella sua musica si avvertono ispirazioni di Donny Hathaway e Richie Havens così come di Sting e Paul Simon. La sua musicalità lo rende però – come ha scritto l’Huffington Post – “un uomo libero da ogni categoria”.

Da piccolo qualcuno gli disse che cecità significa non poter far questo o quello ed è per questa ragione che Midón ha dedicato la sua vita ad abbattere gli stereotipi, riuscendoci grazie alla sua voce e alla sua chitarra.

Milioni di visualizzazioni su youtube, e ascolti da tutto il mondo! Con il suo ultimo album Bad Ass and Blind ha ricevuto la nomination ai Grammy Awards nella categoria Best Jazz Vocal Album.

ANTIPASTI / APPETIZER

Tartare di pesce bianco, ananas , erba cedrina e daikon marinato

White fish tartare, pineapple, lemon verbena and marinated daikon

Carciofi alla romana con stracciatella e chorizo

Roman artichokes with “stracciatella” cheese and chorizo salami

PRIMI PIATTI / FIRST COURSE

Gnocchi gamberi viola , zucchine e pane croccante al pomodoro

“Gnocchi” pasta with purple shrimps°, zucchini, and crispy bread with tomato

Cappellacci di coniglio alla cacciatora, spuma di parmigiano ,frisella al caffè e polvere di olive nere

“Cappellacci” pasta with rabbit’s meat, parmesan foam, coffee “frisella” and olives

SECONDI PIATTI / SECOND COURSE

Polpo arrostito, purè affumicato, porro e salsa ponzu

Roasted octopus, smoked mashed potato, leek and “ponzu” sauce

DOLCI / DESSERTS

Sapori di Tiramisù

Tiramisù

Oppure / Or

Ricotta , visciole e nocciola

Ricotta cheese, sour cherries hazelnut

START ore 21.30!