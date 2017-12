Roma Contemporanea al Teatro Cassia

Settima edizione di "Roma Contemporanea", la rassegna di danza nella quale movimento ed emozione si fondono anche grazie alla Lingua Italiana dei Segni per giungere ad uno spettacolo capace di arrivare direttamente al cuore e all'anima di ogni spettatore. Continua e si rafforza, poi, la storica collaborazione con le organizzazioni impegnate nei progetti di sviluppo umano in Kenya come l'Associazione Umanista Atlantide e l'Associazione Umanista Futura.



Marisa Rosati e Elisabetta Sarrocco dirigono la linea artistica della kermesse sin dalla sua prima edizione ed ogni anno riescono ad impreziosirla con nuovi spunti ed invenzioni che la rendono ogni volta unica ed originale.



A stupire quanti vorranno non perdersi lo spettacolo di Venerdì 15 Dicembre alle 20.30 al Teatro Cassia di via Santa Giovanna Elisabetta 69, ci sarà una ricca scaletta così formata:



Choros, di Anna Cirigliano

CosiArte, di Rozenn Corbel

Multidanza di Elisabetta Sarrocco

Teatro del Beau di Micaela De Luca

Teatro Marconi di Micaela De Luca



Ospite della serata Margherita Dotta del Collettivo B Sides Us e danzatrice della Compagnia Incontempo di Rozen Corbel. Le interpreti LIS saranno Francesca Fiscaletti e Manuela Giuliangeli e la voce narrante di Luciano Elmi.