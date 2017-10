Rassegna cinematografica: Tutti i segreti di...

A partire da giovedì 5 ottobre presso Spazio Tiziano, in Viale Tiziano 66/68, sarà possibile partecipare alla rassegna a cura di Gabriele Niola, critico cinematografico e videoludico, dal titolo TUTTI I SEGRETI DI...



La rassegna prevede l'analisi dei film che hanno segnato la storia del cinema, attraverso la descrizione delle tecniche cinematografiche del periodo e degli aneddoti ad essi collegati. Nel corso dell'incontro è prevista la proiezione delle scene più significative.



Il programma:



5 Ottobre ore 18.45 IL SORPASSO: film di Dino Risi impresso nella memoria collettiva, la cui lavorazione è un bacino di altre storie, conflitti, casualità. Diventato famoso per la presa di posizione e il ritratto di un'epoca Il Sorpasso è soprattutto la fotografia di un modo in cui si realizzavano i film.



12 Ottobre ore 18.45 UNA VITA DIFFICILE: il film di Dino Risi che ha portato Alberto Sordi alla ribalta. Da solo in scena in una storia complicata di resistenza e ricostruzione, un'epopea minuscola di un singolo durante la quale il resto del paese è il suo comprimario, Sordi anima un film che ha dietro di sé tutto il cinema italiano che l'ha preceduto.



19 Ottobre ore 18.45 LA FINESTRA SUL CORTILE: i film di Hitchcock sembrano fatti per scatenare aneddoti, racconti e storie. Densi di dettagli e arditi nella loro fattura sono tra i dispositivi di suspense e tensione più longevi e duraturi di sempre. La finestra sul cortile è un gioiello i cui segreti sono interessanti tanto quanto la sua storia



Gabriele collabora con le principali riviste di settore, tra cui BadTaste, Wired.it, GQ ed è il corrispondente dall'Italia di Screen International. È stato selezionatore per la Festa del cinema di Roma e il TaorminaFilmFest e insegna giornalismo online all'interno del Master di critica dell'accademia d'arte drammatica Silvio D'Amico.



Incontro ore 18.45. A seguire cena a buffet.

Costi: Incontro e cena € 30

Info e prenotazioni: tel. 063223715 - info@spaziotizianoroma.it