Il rap elettronico dei Fuera al Goa Club

Il 27 marzo arriva a Roma il rap elettronico dei Fuera, progetto con origini campane in cui rap, cantautorato e atmosfere elettroniche da club si uniscono per un risultato di grande interesse.

La sperimentazione è il loro perno fondamentale. Proprio per questo hanno dato vita a “NUOVO VINTAGE”, una raccolta di brani che vengono periodicamente pubblicati digitalmente sull’omonima playlist come tasselli di un puzzle concepito come fosse il loro ritratto sonoro.

Dopo aver pubblicato "The Black Racism" per Asian Fake, i Fuera hanno firmato con l'etichetta Sugar. Per Touch The Wood ci saranno Marco G. & Mr. Kite e Blckeby.

Foto di copertina dalla pagina Facebook dei Fuera