RaneStrane e Riccardo Romano Land in Concerto al CrossRoads . RanestRane suoneranno un "best of" dalla trilogia "A Space Odyssey" e alcuni brani dai concept album "Nosferatu" e "Shining". Riccardo suonerà alcuni dei suoi brani solisti dall'album "B612".



RanestrRane è uno storico gruppo prog italiano di Roma, formatosi nel 1998. La band compone concept album ispirati a film d'autore come Nosferatu il Principe della notte di W. Herzog , Shining e 2001: A Space Odyssey di S. Kubrick. Proprio a quest’ultimo film, la band ha dedicato una trilogia: i primi due album della trilogia vantano collaborazioni di Steve Hogarth e Steve Rothery, rispettivamente voce e chitarra dei Marillion. Il terzo, che si intitolerà Starchild, è attualmente in lavorazione.



RanestRane risaltano nel panorama del progressive italiano per le performance dal vivo, i ‘CineConcerti’, durante i quali i testi e le musiche della band si fondono con i dialoghi originali di un film proiettato sullo schermo. La band rielabora il film d’autore, componendo una vera e propria Opera Rock, in cui i dialoghi dei personaggi vengono arricchiti e integrati dalle liriche e i fondali narrativi acquistano punti di vista nuovi e inesplorati. Nel 2013 la band si è esibita insieme al chitarrista Enzo Vita all’Italian Progressive Rock Festival di Tokyo, accompagnata sul palco da un’orchestra al completo. La registrazione del concerto è stata pubblicata in CD nel 2014 con il titolo Live in Tokyo.



Nel 2014 RanestRane è stata support band della Steve Rothery Band, accompagnandola in un tour europeo di successo. Nel marzo 2015 RanestRane si sono esibiti sul prestigioso palco del Marillion Weekend in Olanda, davanti a un pubblico internazionale di tremila persone. A settembre dello stesso anno, la band ha accompagnato Steve Hogarth, in occasione della tappa italiana dell’ “H natural Christmas Tour”, eseguendo versioni inedite di brani dei Marillion e della carriera solista di Hogarth. Il 12 dicembre 2016 è stato pubblicato il DVD del concerto con il titolo Friends, Romans: H Natural with RanestRane.



Riccardo Romano, poliedrico artista che vanta collaborazioni con artisti come Steve Rothery e Steve Hogarth (Marillion) e con Dave Foster. L’idea nasce nel 2000 ma prende corpo qualche anno dopo, quando Riccardo Romano scrive Invisible to the eyes, il principe e la Rosa: un brano compiuto, che sta in piedi da solo. Attorno al pezzo, nel 2012, si svilupperà una vera e propria opera progressive rock che ridisegna, in maniera del tutto originale, un grande classico della letteratura: Il piccolo Principe.