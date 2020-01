Rambling Hearts ai Pinispettinati

Domenica 2 febbraio tornano sul palcoscenico dell'Associazione Culturale Pinispettinati i Rambling Hearts, band che, alle prese con chitarre, banjo e armonica, propone alcuni grandi classici del Bluegrass & Country Music. Il repertorio spazia tra cover di Willie Nelson, Merle Haggard, John Denver, Hank Williams, Alan Jackson, John Fogerty, Alton Delmore e tanti altri. La band si è formata nel 2016 grazie ad Alfredo Equestre (chitarre e voce) che, insieme a Domenico Di Pasqua (chitarre, armonica e voce) e ad Andrea Di Pietro (banjo, chitarre e voce), ha dato vita a questo progetto.

La formazione si è in seguito completata con l’arrivo di Gianfranco Goracci (basso e voce) e Gilberto Goracci (batteria) entrambi provenienti da altre esperienze musicali: da gennaio 2018 è entrata a far parte della band Valentina Di Cesare come cantante solista. Sono stati aggiunti nuovi brani alla scaletta, Terry Clarck, Shania Twain, Creedance Clearwater Revival, Eagles, Johnny Cash, etc, e prosegue con regolarità l’attività live. Nel 2019 alla voce è subentrata Lucia De Sisti ed alle chitarre Luca Galloni e Luca Refrigeri.

