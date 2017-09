Ramachandra in concerto - Appnea Artweek al Macro

L’incontro artistico tra il cantante Andrea Camerini (Nuove Tribù Zulu/Nomadic Orchestra of the World) e il chitarrista australiano Robert James Hanrahan (Gronge, Edge of Water) avviene nella primavera del 2015, sulla comune passione del folk - rock, del prog, e della spiritual & devotional music.

Insieme danno vita al progetto Ramachandra e iniziano da subito a condividere sessioni musicali percorrendo il sentiero della musica acustica dove la voce calda e vibrante di Andrea trova spazio tra le note colorate, le armonie e le accordature aperte di provenienza celtica irlandese della chitarra di Robert James. Le loro escursioni sonore si muovono dalla matrice blues, alla canzone d’autore, alla world, fino ad arrivare a sperimentare le frequenze e le intonazioni dell’accordatura aurea 432 hertz e le risonanze dei mantra e dei raga della musica Carnatic dell’India del Sud, dove Andrea è vissuto negli ultimi cinque anni.

Tra composizioni originali e rielaborazioni, il suono come vibrazione universale e come veicolo d’amore e di unione della comunità umana è al centro della loro ricerca musicale. Special Guest della serata, Paolo Camerini al contrabbasso e il musicista indiano Sanjay Kansa Banik alle tabla.

Appnea ARTWEEK

in collaborazione con lo Sportello Giovani di Roma Capitale

a cura di GART - GardenArt

Factory – Macro Testaccio – Piazza Orazio Giustiniani, 4, Roma

Ingresso Libero

Ore 21:00

Andrea Camerini – Voce, Flauto

Robert James Hanrahan – Chitarra acustica

Paolo camerini – Contrabbasso, Basso

Sanjay Kansa Banik - Tabla