Rainbow Magicland cambia nome e volto: tutte le novità della stagione 2020

Rainbow MagicLand, il parco divertimenti di Valmontone, chiude il 2019 pronto a grandi novità per l'anno nuovo. Dopo aver risolto in via anticipata l’accordo per la concessione dei diritti dei personaggi di proprietà di Rainbowland, la Capitale del Divertimento cambia nome, d’ora in avanti, si chiamerà MagicLand.

Ad affiancare il nuovo nome sarà, inoltre, un nuovo look. Il logo, a seguito di un sondaggio di gradimento, regala alla struttura una nuova immagine: protagonista un coloratissimo Gattobaleno!

MagicLand, tutte le novità del 2020

Si preannunciano inoltre tante novità per la stagione 2020, che prenderà avvio dal prossimo 28 marzo. A partire da nuove attrazioni importanti, fiore all’occhiello di MagicLand sarà, infatti: Cosmo Academy, una vera Accademia dello Spazio. Una struttura di oltre 3mila metri quadrati che nascerà attorno al Planetario - il più grande in Italia e d’Europa – che con la sua cupola di 25 metri e 250 posti a sedere porterà i visitatori nel suggestivo mondo di Stelle, Pianeti, Razzi, Sonde ed altre meraviglie tutte da scoprire.

Un viaggio immersivo e multisensoriale, attraverso percorsi di “edutainment” sviluppati in collaborazione con ISIA Roma Design, la consulenza scientifica della giornalista e astro fisica Letizia Davoli e gli esclusivi patrocinidi ESA - Agenzia Spaziale Europea, ASI - Agenzia Spaziale Italiana e INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica.

Ma tante altre le novità in serbo per i visitatori del Parco Divertimenti a due passi dalla Capitale, giungono infatti notizie di un restyling completo di Pianeta Winx. Su questo progetto regna ancora stretto riserbo e nulla è trapelato al riguardo. Si sa solo che fervono i lavori e che la facciata sta già cambiando aspetto. Cambiamenti e innovazione saranno dunque le parole d’ordine della prossima stagione, e porteranno gradite novità anche in casa Huntik, dove il più grande videogame d'Europa in 5D verrà arricchito di nuovi e sorprendenti effetti speciali!

Biglietti e abbonamenti

Già è possibile acquistare gli abbonamenti per la prossima stagione di MagicLand. Le tipologie di abbonamento stagionale sono due: Abbonamento Silver e Abbonamento Gold.

Vengono entrambi proposti con un'offerta di €59,90 (anziché €89,90) per l’Abbonamento Silver e di €69,90 (anziché €99) per l’Abbonamento Gold. Con meno di 2 visite il prezzo è già ripagato! Per premiare invece la fedeltà di coloro che sono già stati abbonati alla stagione 2019 e che rinnoveranno l’abbonamento anche per la stagione 2020, i prezzi sono scontati di ulteriori 5€.

Ma gli abbonamenti per la stagione 2020 presentano alcune novità: prima fra tutte, riservata esclusivamente ai primi 2.000 sottoscrittori dell’Abbonamento Gold, viene offerto, incluso nel prezzo, un ingresso gratuito a Zoomarine durante la stagione 2020.

Per chi sceglie I’ abbonamento Gold la lista dei vantaggi prevede: parcheggio sempre gratuito, due biglietti omaggio da dare ad amici e parenti, 4 coupon sconto del valore di € 6 per l'acquisto di altri 4 biglietti di ingresso a Rainbow MagicLand , 2 ingressi omaggio ed il 50% sugli ingressi successivi ad “Haunted Hotel” (l’attrazione più terrificante), un aperitivo sull’Isola Volante gratuito (è prevista una versione non alcolica per i bambini), 1 foto ricordo omaggio,sconto del 50% sul Magic Pass durante tutte le giornate, il 20 % di sconto nei negozi e nei ristoranti (escluso bar e chioschi), menu Pizza o Burger a soli €4,90 anziché €7,90 (valido ad ogni ingresso).

L'abbonamento Silver, invece, prevede uno sconto di 2€ sul prezzo del parcheggio (3€ anziché 5€), 4 coupon sconto del valore di € 6 per l'acquisto di altrettanti biglietti di ingresso, il 50% di sconto sull’acquisto di ingressi per Haunted Hotel e del 10% in tutti i negozi e ristoranti di Rainbow MagicLand (ad esclusione dei chioschi).

Per tutti i vantaggi inclusi in ciascun abbonamento è possibile consultare la sezione dedicata sul sito magicland.it: https://magicland.it/it/organizza-la-tua-visita/abbonamenti