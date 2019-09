Ragione e sentimento

Quattro artisti di diversa estrazione, dalle anime diverse ma collegati dall’eterno dualismo sentimento-ragione espongono alla Ess&rrE del Porto Turistico di Roma dal 14 al 27 settembre i loro lavori ricchi di ricerca, policromia, vivacità. Affascinanti interpretazioni di una pittura piacevole proprio perché ricca di indagine su un equilibrio tra il sogno e la realtà. Quattro maniere differenti di leggere e comporre le opere, animate dal filo conduttore della razionalità miscelata all’ istinto ed al getto compositivo immediato.

I temi della pittura di Andrea BASSANI, Etty BRUNI, Mario ESPOSITO e Fabio GRASSI sono il frutto dei loro molteplici aspetti espressivi, di tecniche raffinate e di sperimentazioni che non hanno lasciato orfana una ispirazione che nasce dall’ anima degli autori, dando vita ad opere dai contenuti che mai vanno considerati al semplice primo sguardo. Se per Bassani e Grassi la ricerca ha portato ad una pittura più ragionata e ordinata da preferenze illuministe, per Bruni ed Esposito lo squillare delle tinte e la affermazione dell’io pittore è più istintiva ma altrettanto ben pensata. Una miscela di colori e temi incastonata nella ricerca di linearità e di progressivo miglioramento che rende sempre fascinoso il mondo dell’Arte italiana. Una opportunità per godersi dipinti e operazioni artistiche rappresentative della creatività nazionale vista da quattro ottimi angoli come una visuale dai quattro punti cardinali.

Si è pensato di mettere insieme opere in grado di compiacere sguardo ed anima, miscelando sensazioni e percezione come sono assortite le componenti razionali e sentimentali dei quattro protagonisti della mostra che si inaugura il 14 settembre nello scenario affascinante del Porto Turistico della Capitale dalle ore 18.00 fino alle 23.00, quando le barche riflettono le loro sagome nel mare illuminato dalla luna davanti alla galleria. L’ evento, oltre che al momento delle mostre proposte dalla Ess&rrE per la stagione incombente, prelude all’impegno televisivo che Acca Edizioni sta per affrontare con il prestigioso canale televisivo milanese Arte Investimenti. Una novità annunciata già sui social, alla quale aderiscono con entusiasmo molti artisti italiani.