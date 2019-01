Raffaello a Villa Farnesina

Roma custodisce un gioiello unico al mondo, Villa Farnesina alla Lungara, dove all’interno artisti del calibro di Raffaello hanno saputo realizzare capolavori come l’affresco della Galatea. La nostra visita guidata vi condurrà all’interno di questa storica dimora cinquecentesca, nel cuore di Trastevere, alla ricerca del bello, del lusso e dell’arte rinascimentale romana. Esploreremo le stanze di rappresentanza e quelle più intime e private, visiteremo le logge completamente affrescate con scene mitiche e allegoriche, dove è l’Amore a farla da padrone. In più numerosi racconti e aneddoti ci trasporteranno indietro nel tempo per rivivere i fasti della Roma di una volta.



Quando

Sabato 05 Gennaio 2019 alle ore 10:30



Dove

Via della Lungara 230, all’ingresso della Villa



Quanto

Quota di partecipazione € 8 a persona. Costo del biglietto di ingresso: intero € 6, ridotto € 5 (ragazzi tra i 14 e i 18 anni; over 65), ridotto € 3 (ragazzi tra i 10 e i 14 anni), gratuito per bambini sotto i 10 anni. Prenotazione obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/raffaello-villa-farnesina-trastevere/