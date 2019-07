Un weekend di scooters e vinile. Si svolgerà dal 26 al 28 luglio il 1° RADUNO SCARBURATI SCOOTER CLUB ROMA. Base dell’evento sarà "Pietra di Ponente", splendida residenza d'epoca immersa nel verde dei Castelli Romani a Ciampino (via Doganale 14/a).

Un assoluta anteprima per la prima tappa romana ufficiale della SIR, Scooter Clubs Italiani Riuniti per un fine settimana dedicato agli appassionati di Lambrette e Vespe d’epoca che giungeranno da ogni angolo del paese. In programma scooter run al lago di Castel Gandolfo, aperitivi, cene a base di cucina rigorosamente casareccia e due notti di musica soul, reggae, ska e scooterist sound rigorosamente in vinile a cura Dj Crew Scarburati (Marco Dall’Asta, HornyMonkeyWeeLord, Mr Marello e Freakdelic Atelier) e i dj guest Bush Doctor, Mr. Meni, Dr. Moscato, Leo Mastropierro e King Andy.



Informazioni: https://www.facebook.com/events/372003810055364/