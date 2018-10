Raduno Auto d’Epoca

Il Parco Da Vinci apre i cancelli alle Auto d’Epoca ospitando la XX edizione della gara “Mare-Lago-Mare” organizzata dal Club Motore d’Altri tempi, in collaborazione con il punto vendita Norauto che per l’occasione regalerà dei gadget a tutti i partecipanti alla gara.



Dalle ore 10 di sabato 6 ottobre sarà possibile ammirare le bellissime auto degli anni 60’ e 70’: dalle Fiat 1500 Spider alle Triumph TR e Spitfire e alle Porsche 356 e 911. Tutte auto iscritte nello storico registro “Sumbean” che mette in palio per l’ottavo anno consecutivo un trofeo dedicato al suo fondatore Gianfranco Lami.

Per gli appassionati, inoltre, non mancheranno le Spider Alfa Romeo Giulietta e Duetto e le Lancia sia sportive che berline. Non ultime le utilitarie Fiat 500, 850 e 1100 nelle varie versioni.

Le auto, all’interno della gara, svolgeranno delle prove cronometrate per il pubblico nell’adiacente spazio park di Leroy Merlin. Un’occasione da non perdere per ammirare la bellezza di auto rare, ma sempre eleganti, provenienti da tutta Italia.