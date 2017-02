Radiosonar Carnival Party at Locanda Atlantide

Per il Carnevale 2017 la ciurma della più longeva web radio della capitale approda alla Locanda Atlantide per festeggiare con voi e farvi ballare fino al mattino!!! Da mezzanotte fino al mattino i djs di Radiosonar si alterneranno in consolle per una selezione che spazierà dal reggae al pop passando per il punk e il rock _ KriminalPop cartoni e pop revival su vinile ! _ Frangetta Special italiana soul ska su vinile ! - MILITANT DUB AREA dub roots su vinile ! - Rudebeat outta THE JAMAICAN VINTAGE AREA dub roots su vinile ! La serata parte da prima del djset con il concerto dei RaggiGamma live